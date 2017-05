Vers la dématérialisation totale des flux ?

Lorsque j’évoque la dématérialisation, mes interlocuteurs pensent le plus souvent à la facture. C’est effectivement l'une des briques, mais en matière de mobilité, le sujet est beaucoup plus vaste. Digitaliser, supprimer le papier est plus compliqué que la seule dématérialisation des factures. C’est l’ensemble des processus d’achats qu’il convient de revoir, de réfléchir autrement.



Malgré l'effort que cela constitue, cela représente de nombreux avantages et une mise en œuvre relativement simple.



L'un des principaux avantages de la dématérialisation réside dans la réduction des coûts de processus.



Un déplacement en France génère en moyenne 6 factures entre les titres de transports, les taxis, l’hôtel, et les repas. Une grande partie passe par la note de frais, mais rien que la billetterie et l’hôtellerie génèrent une quantité très importante de factures (pour de petits montants, en comparaison d’autres familles d’achats).



Cela représente des ramettes entières de papier qu’il faut imprimer et envoyer d’une part, valider, traiter, comptabiliser et archiver pendant 10 ans d’autre part…



Bien que ce flux soit le plus complexe, seules quelques étapes suffisent à sa digitalisation.



Les principales agences de voyages savent vous proposer des flux électroniques de factures, admis par l’administration fiscale. Cela se fait souvent par l’envoi d’un fichier pdf signé en lieu et place d’une facture papier (ou un flux structuré, valable pour de très grands volumes). Ces fichiers sont également stockés dans un coffre fort électronique pendant la durée légale de conservation.



Faites attention à ce que ce coffre électronique soit ouvert au nom de votre entreprise et non pas de l’agence de voyage… cela facilite la continuité en cas de changement de prestataire.



C’est la partie la plus complexe à dématérialiser, qui nécessite de choisir un prestataire de confiance et une gestion de projet.