Viparis et AccorHotels s’associent pour séduire les organisateurs de grandes manifestations internationales

"Nos clients sont à la recherche de sites proposant de grandes capacités d’accueil mais aussi des services associés, parmi lesquels l’hébergement figure en tête des priorités. Avec l’ouverture du Paris Convention Centre en 2017 au cœur de Paris Expo Porte de Versailles, il est d’autant plus nécessaire de valoriser une offre hôtelière conséquente. En nous associant avec notre partenaire AccorHotels, nous valorisons notre offre à l’international grâce à des facilités de réservation à la fois pertinente, variée et de haute qualité"

Pour répondre aux attentes des organisateurs de manifestations de plusieurs milliers de visiteurs, Viparis s’associe à AccorHotels pour proposer une offre de chambres pré-réservées plusieurs années en amont.Avec cet accord, le groupe hôtelier français garantit un allotement de chambres à proximité du Palais des Congrès de Paris, de Paris Nord Villepinte et de Paris Expo Porte de Versailles. Dans le cadre de réponses aux appels d’offres pour l’accueil de manifestations, les deux partenaires s’engagent à fournir aux organisateurs une visibilité immédiate sur l’offre d’hébergement et proposent à leurs visiteurs les hôtels les plus pertinents à proximité des sites., explique Pablo Nakhlé Cerruti, directeur délégué de ViparisD'ailleurs, Viparis a prévu d'accueillir un Novotel "dernière génération" au sein de Paris expo Porte de Versailles. Cet établissement - dont l’ouverture est prévue pour 2019 - sera doté de 245 chambres, de salles de réunion et de 2 espaces de restauration dont 1 en rooftop offrant une vue imprenable sur les toits de Paris. Ce second hôtel s’intègre au complexe hôtelier imaginé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, composé également d’un établissement opéré par Mama Shelter.