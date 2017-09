Virgin Atlantic déroute un vol pour déposer un pilote!

"Nous avons cherché toutes les solutions possibles pour transférer notre pilote - et alors que nous ne voulons jamais décevoir nos clients - c'était la seule solution disponible pour nous"

Bien que nous avons conscience du retard d'1h30 créé pour nos clients à bord du vol VS11 pour Boston, cela était nécessaire pour s'assurer que les 228 passagers du vol VS127 au départ de Manchester puissent aussi voyager comme prévu"

Le vol London Heathrow – Boston de Virgin Atlantic du 15 septembre 2017 a fait une escale à Manchester pour y déposer un pilote. Le navigant devait remplacer en urgence un collègue tombé malade alors qu'il devait assurer la liaison Manchester – New York.L' "avion-taxi" a remis ses réservoirs de carburant à niveau avant de remettre le cap sur le Massachusetts. Avec toutes ses péripéties, les passagers présents à bord ont enregistré un retard de 90 minutes.Le porte parole de la compagnie a expliqué au Standard . Il le reconnait, ce n'est pas forcément idéal pour tout le monde : "et présente les excuses de la compagnie aux voyageurs du vol VS11.Des médias britanniques ont estimé que cette escale imprévue avait dû coûter environ 10 000 livres au transporteur (frais d'aéroport et de contrôle aérien, carburant...) mais l'entreprise assure que ce montant est purement spéculatif.