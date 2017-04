Visa étend son partenariat avec AirRefund à toute l’Europe

Le rachat d'Air Refund par Epsa ne change pas la trajectoire de la première qui poursuit son développement sur ses fondamentaux. Le partenariat qui vient d'être signé entre Visa et AirRefund permet aux voyageurs qui ont acheté leur billet avec leur carte Visa de simplifier et accélérer leurs démarches de remboursement et de bénéficier de frais réduits lorsque leur réclamation aboutit. La commission ordinaire de 30% d’AirRefund sur la compensation obtenue est réduite à 20% si le billet est acheté avec une carte Visa Gold, Platinum ou Infinite, et à 25% avec une autre carte Visa. Le détenteur de la carte pourra également décider de faire un don à partir du remboursement obtenu.En France, dans le cadre du pilote mené en 2016 , AirRefund a traité plus de 3 millions d’euros d’indemnisations pour les détenteurs de cartes Visa. La plate-forme de gestion des réclamations auprès des compagnies aériennes a enregistré un niveau de satisfaction élevé avec une note de 4,6/5 pour l’expérience client globale.Le service est désormais ouvert en Espagne, en Italie et au Portugal. AirRefund est disponible en anglais, français, espagnol, allemand et italien via un microsite dédié.