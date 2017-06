VisitBritain a une nouvelle Manager MICE Europe

En tant que Manager MICE Europe au sein de VisitBritain, Caroline Phelan sera le contact des organisateurs d’événement européens souhaitant se rendre en Grande-Bretagne ainsi que celui des destinations qui veulent accéder aux marchés des acheteurs européens.



Caroline Phelan a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du MICE et du tourisme. Elle sera présente au salon The Meetings Show, sponsorisé par VisitBritain, qui se tiendra à Londres du 13 au 15 juin.