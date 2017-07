Voici un bagagiste à qui on ne veut surtout pas confier sa valise ! (+vidéo)

Outre rater son vol, récupérer une valise endommagée est l'une des plus grandes angoisses des voyageurs d'affaires. Les méthodes employées par un bagagiste sur l'aéroport d'Ibiza ne vont pas les rassurer. Le salarié d'Iberia a été filmé en train de lancer des bagages sans ménagement et même leur donner des coups de pied. La vidéo postée mercredi dernier sur Facebook a déjà été vue plus de 4 millions de fois. Le bagagiste peu scrupuleux a été suspendu.