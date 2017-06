Voir Singapour du ciel !

Pour une soirée en hauteur, direction le Central Business District dans le sud de la ville ! On trouve d’abord le 1-Altitude, perché à 282 mètres du sol, qui figure parmi les meilleurs rooftops de Singapour. Des DJs de renommée internationale et des groupes de musique locaux viennent renforcer l’ambiance, en plus de la vue spectaculaire qu’offre le bar. Le 1-Altitude abrite également au 62e étage le restaurant Stellar qui s’impose comme le restaurant le plus haut de la ville. Proposant une cuisine australienne, le restaurant met en avant la pureté des saveurs et la qualité des ingrédients, tout en assurant une expérience originale.