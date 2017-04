Voir la ville d'Athènes par ses toits

7- Gazarte Art & Culture

Situé à Gazi, un quartier animé avec une vie nocturne florissante, Gazarte est l'un des endroits les plus intéressants à Athènes. Sa terrasse donne sur les bâtiments industriels de l'ancienne usine publique d'Athènes, aujourd'hui utilisée comme musée industriel et espace d'exposition connue sous le nom de Technopolis. Des oliviers, des grenadiers, des orangers et des fleurs de lavande, de menthe et de basilic émettent leur doux parfum et offrent une brise rafraîchissante sur les chaudes nuits d'été.



Pratique :

32-34 Voutadon Str., Gazi

Heures de service :

Mardi – Dimanche 20h00 – 02h00 (mois d’été) / Vendredi – Dimanche 20h00 – 02h00 (mois d’hiver, terrasse)

Infos et Réservations : +30 210 3460347