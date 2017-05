Volotea recrute 150 personnes

C'est par un communiqué que la low-cost espagnole Volotea pousse un véritable cocorico : lancée en 2012, elle annonce avoir dépassé la barre des dix millions de passagers transportés début 2017 et son programme d'été soutient cette croissance. Moralité: " L’augmentation du nombre de vols, de lignes et le lancement de sa nouvelle base à Gênes permettent à la compagnie d’augmenter son effectif de 150 personnes ".



Ce sont pour l'essentiel des recrutements de pilotes (100 postes) mais aussi des PNC et personnels de manutention. Ce recrutement se fait au siège de Barcelone (50 postes) mais aussi sur ses bases d'Asturies (67 postes) et Toulouse (30 postes). Les autres recrutement se feront à Nantes (la principale base actuellement en France, avec 4 A319), Bordeaux, Strasbourg, Venise, Vérone, Palerme et Gênes. Cet été, Volotea devrait employer au total près de 875 salariés dont 300 en France.