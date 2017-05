Voyageurs d’affaires, faites (gratuitement) un stop over à Abu Dhabi

Les stopover à Abu Dhabi d'Etihad Airways incluent des offres 2 en 1 sur l'hébergement et les activités. Les passagers qui réservent un séjour de deux nuits dans l'un des 60 hôtels participants reçoivent la seconde nuit offerte. Les hôtes voyageant en classe affaires profitent d'une nuit gratuite sans condition tandis que ceux de première classe bénéficient de deux nuits gratuites.



Parmi les activités de loisirs la compagnie met en avant les kilomètres de plages de sable blanc, des parcs à thème tels que Yas Waterworld et Ferrari World, des safaris dans le désert, le musée du Louvre qui ouvrira bientôt ses portes,



La ville offre également un éventail de centres commerciaux comme Yas Mall, Abu Dhabi Mall, Marina Mall, et The Galleria, l'un des centres commerciaux les plus luxueux au monde.