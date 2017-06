Voyageurs d’affaires, si votre permis de conduire a été retiré….

Deux modèles (électrique et thermique) du fabricant français Aixam sont proposés à la location pour un mois ou plus. Ce nouveau service est lancé autour des métropoles de Lyon, Marseille, bordeaux, au total 10 centres pilotes Feu Vert. Le forfait, à partir de 550 € par mois, comprend un véhicule Aixam pour 1 mois (base de 1000 Km/mois), l’assurance tous risques (assistance dépannage inclus) et l’entretien du véhicule. Une version électrique est également proposéePour en bénéficier, le locataire doit avoir plus de 21 ans, plus de 2 ans de permis de conduire et devra présenter un justificatif de suspension de permis.