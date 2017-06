Vueling : Tenerife Sud et Grande Canarie depuis Lyon

Vueling proposera cet hiver deux nouvelles destinations depuis l’aéroport de Lyon St-Exupéry : Tenerife Sud et Grande Canarie. Les lignes hebdomadaires seront lancées respectivement les 29 octobre et 4 novembre 2017. Les vols, disponibles à la vente, seront effectués par des A320 de 180 places. Tenerife Sud sera assurée tous les dimanches et Grande Canarie les samedis.