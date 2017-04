Vueling recrute des PNC en France

Les candidats potentiels de Vueling devront être âgés d’au moins 18 ans, avoir une présentation correcte et être tournés vers le service.Ils doivent avoir au moins leur baccalauréat, et Il est indispensable qu’ils soient bilingues en anglais et en espagnol. D’autres langues seraient un plus et pourront être testées sur place. Les candidats doivent être en possession d’un permis de travail de la Communauté européenne. Disponibilité géographique, flexibilité et adaptation à des emplois du temps variés sont un must.Il faut venir avec :- 2 photocopies de sa pièce d’identité- 2 exemplaires de son CV- 2 photocopies de son attestation de personnel navigant pour ceux qui en possède une ; cette dernière n’étant pas obligatoire.27 avril 2017Hôtel Hilton de Paris Orly.Rue Clément Ader94390 Paray-Vieille-Poste