W s'installe à Shanghai

W Shanghai - The Bund est une adresse pratique pour les voyageurs d'affaires. L'établissement se trouve à quelques pas de la station International Cruise Terminal de la ligne 12 du métro de la ville ainsi qu'à 18 kilomètres de l'aéroport international de Shanghai-Hongqiao et 32 kilomètres de celui de Pudong.Le W dispose de 374 chambres dont 35 suites. Leur décoration a été pensée pour être moderne tout en reprenant des éléments du vieux Shanghai et d'inspiration coloniale. Les clients peuvent aussi y profiter du wifi gratuit, du MixBar W, d'un lit signature W ou encore de la gamme de produits sinkside six de Bliss.Les clients auront aussi la possibilité de se restaurer en faisant appel au service d'étage Whatever/Wheneveret disponible 24h/24 ou en se rendant dans un des 5 restaurants et bars de l'hôtel. L'édifice abrite également un spa, un centre de remise en forme et une piscine.Les entreprises peuvent organiser des événements grâce à 17 espaces de réunion. La plus grande des salles fait 2050m² et peut accueillir jusqu'à 1500 personnes lors d'une réception.No.66 Lvshun Road Shanghai,Shanghai 200080ChineTél : (86)(21) 2286 9999