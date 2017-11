Waze se met en mode motard

Lors de sa dernière mise à jour, Waze a ajouté un mode moto. Cette option permet de calculer les itinéraires en utilisant les informations obtenues auprès d'autres utilisateurs motards. Par ailleurs, le calcul du trajet prend en compte les axes étroits qui sont inaccessibles aux voitures. Le temps d’arrivée est défini selon un calcul spécifique qui prend en considération l'utilisation d'une moto.Par ailleurs, l'appli propose maintenant une commande vocale "Ok Waze". Ainsi les conducteurs pourront indiquer oralement leur destination, demander où se situe la station d'essence la plus proche ou signaler une perturbation en gardant les deux mains sur le volant et les yeux sur la route.