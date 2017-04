Wazer et Coyotte, bientôt interdits ?

Pas moins d'une douzaine de solutions matérielles et logicielles serait concernées par cette décision qui pénalise, selon la place Beauvau " le bon exercice des forces de l'ordre et les contrôles routiers indispensables à la sécurité ". Si le ministère a déjà saisi les fabricants et les développeurs de ces applications pour leur demander de limiter les informations fournies aux automobilistes en matière de sécurité routière, il a également transmis à la Commission européenne un projet de décret visant à leur interdiction totale.



Selon plusieurs associations de défenses des automobilistes ce projet, un peu irréaliste en raison des évolutions technologiques du moment, s'attaque directement à la liberté des conducteurs. De plus, toujours selon les associations, les constats réalisés sur le terrain démontrent que ces outils permettent " une meilleure maîtrise de la vitesse et responsabilisent les automobilistes ". Autrement dit, on supprimerait une aide à la sécurité routière au nom de la sécurité routière ! À la veille des élections présidentielles, aucun des deux candidats en lice, interrogés par les associations, n'a souhaité se prononcer sur le sujet.