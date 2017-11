Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





WestJet développe le régional canadien

Ce sont pas moins de 5 nouvelles destinations que va proposer WestJet, à partir de mars prochain, au départ de Calgary vers l'Alberta et la Colombie-Britannique.



A lire également Après Joon, voici Swoop Désormais, Lethbridge, Lloydminster, Medicine Hat, Cranbrook et Prince George seront desservies en vols quotidiens au départ de l'aéroport international de Calgary.



Le transporteur utilisera les Saab 340B à 34 sièges de la Pacific Coastal Airlines, compagnie aérienne privée basée au terminal sud de l’aéroport international de Vancouver et qui dessert 50 destinations en Colombie-Britannique.



WestJet Link offrira un vol quotidien de Calgary à Lloydminster, ainsi qu'à Prince George, et trois vols par jour entre Calgary et Lethbridge, Medicine Hat et Cranbrook. Les tarifs des vols varient entre 98 $ à 142 $ canadiens.