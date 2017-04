WestJet veut lancer une compagnie "à très bas tarifs"

WestJet veut lancer une compagnie à très bas prix à la fin de l'année 2017. Avant de décoller pour cette aventure, l'entreprise doit obtenir l'accord de ses pilotes ainsi que les approbations réglementaires requises. La flotte de la nouvelle entité serait de 10 Boeing 737-800 à haute densité.



Clive Beddoe, cofondateur de WestJet et président du conseil d'administration de WestJet, explique : "Le lancement d'un transporteur à très bas tarifs permettra d'accroître les possibilités d'expansion de WestJet et d'ouvrir de nouveaux segments de marché en offrant davantage de choix aux Canadiens qui recherchent de plus bas tarifs".



Gregg Saretsky, président et chef de la direction de la compagnie, estime de son coté que "La perception du monde concernant les lignes aériennes à bas prix s'est transformée depuis le lancement de WestJet en 1996 et nous réagissons en conséquence. Le dégroupage complet des services et des produits dans le but de réduire les tarifs pour le voyageur sensible aux tarifs a eu pour effet de créer une catégorie de transporteurs à très bas tarifs, et notre nouvelle ligne aérienne offrira aux Canadiens une expérience de vol à bon marché et agréable qui favorise une concurrence proactive par l'entremise d'une compagnie qui a fait ses preuves".



Les responsables de l'entreprise canadienne n'ont pas précisé pour le moment le business model ou la grille tarifaire de cette future ultra low-cost.