Wow Air se renforce sur Baltimore/Washington

La low-cost Wow Air renforce son offre sur l'axe Reykjavik Keflavik – Baltimore/Washington. Elle proposera 11 fréquences hebdomadaires au lieu de 7 entre les 18 mai et 15 septembre 2018.Le nouveau vol propose un départ d'Islande à 21h10 tous lundi, mercredi, vendredi et samedi tandis que le décollages des USA est prévu à 00h45 tous les mardi, jeudi, samedi et dimanche.