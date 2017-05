XL Airways abandonne la Premium

Ce n’est pas l’une des compagnies les plus utilisées par les voyageurs d’affaires mais sa Premium, baptisé Galaxy, avait le mérite d’offrir plus de confort à ses passagers. XL Airways veut désormais se consacrer exclusivement à son offre éco et abandonne dès le 4 juin prochain cette classe avant qui obligeait à une différenciation coûteuse des services à bord. La compagnie, qui souhaite densifier ses appareils pour offrir des prix compétitifs à ses clients, fait le pari de développer un autre transporteur du groupe, La Compagnie, tout business vers New York et qui devrait annoncer quelques développements d’ici la fin de l’année.