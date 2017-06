XL Airways embauche Yoni Saada

Au menu : un Opéra de foie gras et sa marmelade d’oignons, suivi de Noix de St Jacques et d’une purée d’algues beurre citron, puis d’un Brie accompagné de confiture de cerise noire et, pour finir, un blanc-manger framboise et coulis de fraise.



Pour ce fils et petit-fils de la plus ancienne boucherie du Marais, cette collaboration était évidente: " J’ai accepté de collaborer avec XL Airways et de créer leur plateau car il est du souhait de chaque Chef de pouvoir toucher, par sa cuisine, les voyageurs du monde entier. Je suis particulièrement fier de m’associer avec une compagnie française qui revendique son origine et ses valeurs. Chaque voyage commence dans l’avion et notre plateau offre au voyageur d’XL Airways un peu de notre belle cuisine française ".



Le menu du chef Yoni Saada est disponible sur tous les vols au départ de Paris et certains vols au départ de province avec comme seule condition, une réservation faite au plus tard 96 heures avant le départ depuis l'espace « Ma Réservation » sur le site de la compagnie. Il est commercialisé 28 €, boisson au choix comprise.