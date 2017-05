XL Airways renouvelle ses menus

Annabelle Schachmes, spécialiste de la Street Food, a imaginé pour XL Airways un plateau mettant en avant cette cuisine new-yorkaise. Elle explique. Ce menu est disponible au tarif de 16 euros.Les voyageurs d'affaires peuvent aussi opter pour le Menu Terroir, avec son foie gras et son canard confit ou encore les Menus Oriental et Italien qui ont été entièrement repensés. Le premier propose un mezzé libanais, du poulet avec son riz safrané et des pâtisseries orientales. Le second comprend un duo tomates – mozzarella, une escalope milanaise accompagnée d’un risotto de champignons et une pana cotta aux fruits rouges. Nouveau, le Menu Espagnol propose des tapas au jambon ibérique, une paella et du melon frais. Ces plateaux sont commercialisés au tarif de 16 euros pour le Menu Espagnol et 20 euros pour les Menus Italien, Oriental et Terroir, boisson comprise (soft, bière ou vin).XL Airways a également concocté un Menu sans gluten (14 euros) et un nouveau Menu des P'tits Malins (10 euros), en partenariat avec Baby Boss, le dernier film des studios DreamWorks Animation. Les enfants dégusteront un repas élaboré pour leurs jeunes papilles et découvriront une box comprenant un porte-cartes Baby Boss, des ballons et un jeu pour gagner des cadeaux.Les plateaux Casher (14 euros), Halal (10 euros) et Végétarien/végétalien (10 euros) ont eux aussi été repensés.Ces repas sont proposés sur les vols long-courriers de la compagnie au départ de CDG et de certaines villes de province. Ils sont disponibles à la réservation jusqu’à 96h avant le départ sur cette page