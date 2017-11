Zimbabwe : les voyageurs d'affaires doivent toujours faire preuve de prudence

"les voyageurs devant se rendre au Zimbabwe sont invités à s’informer très régulièrement sur l’évolution de la situation du pays"

"Dans la capitale Harare, il est vivement recommandé de faire preuve de prudence, de limiter les déplacements, d’éviter le centre-ville et les bâtiments gouvernementaux, et de se tenir éloigné systématiquement de toute manifestation et de tout rassemblement".

Face au contexte politique incertain observé au Zimbabwe après la manifestation du 18 novembre et le limogeage du président Robert Mugabe, le Quai d'Orsay renouvelle ses conseils de prudence auprès des ressortissants français.Le ministère des Affaires étrangères rappelle que. Il ajouteEn cas d’urgence, l’ambassade est joignable au +263 8677007160 ou au + 263 867 700 7154 .