10 Conseillers voyages H/F

Ci dessous la fiche PDF de présentation du poste

Vous serez rattaché(e) au responsable de l’agence et deviendrez un véritable ambassadeur de votre point de vente.En qualité de conseiller voyages, vous assurez le conseil et la vente au client produits et services (circuits, séjours, forfaits, billetterie, etc.) dans le cadre d’un forfait simple ou d’une demande à la carte (package dynamique).- Accueillir, écouter, conseiller et informer le client- Identifier et anticiper les besoins du client- Gestion des appels et des e-mails clients- Assurer le suivi des dossiers- Gérer la mise en place d’opérations commerciales au sein de l’agence dans le but de fidéliser et développer votre portefeuille clients.Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée dans la vente et la réalisation de voyages. Vous êtes doté d’une excellente connaissance des destinations, d’un bon relationnel et vous êtes avide de nouveaux challenges dans le secteur du tourisme. Votre sens commercial vous permet de proposer un service personnalisé et de qualité à une clientèle exigeante. Vous appréciez travailler en équipe et êtes réactifs.Vous êtes rigoureux, organisé et efficace dans votre travail au quotidien. La maîtrise de l’outil Amadeus est indispensable et celle du logiciel de facturation Viaxoft serait un plus.Connaissance du pack-office souhaité.Rémunération annuelle : fixe + variable à déterminer selon le profilLieu de travail : Paris 8ème ; Paris 17eme, Paris 16eme, Paris 92, Paris 94Poste en CDI à pouvoir dès que possibleDéplacements fréquents ? NonMerci d’adresser vos candidatures à rh@jancarthier.fr