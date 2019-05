100 nouveaux jets privés pourraient être livrés à la France d’ici 2025

Shearwater Aero Capital, spécialiste mondial du financement des avions d’affaires, a communiqué une étude révélant qu’un maximum de 100 nouveaux jets privés pourraient être livrés en France. Dans l’étude, la société indique que le pays compte aujourd’hui un total de 212 avions d’affaires. Shearwater Aero Capital, société lancée en 2014, propose des options de financement pour aider les clients à acheter des avions d’affaires neufs ou d’occasion. En 2018, la société a réalisé des prêts inclus entre 1,5 et 15 millions de dollars et a financé des clients provenant du monde entier.



Chris Miller, directeur associé de Shearwater Aero Capital, a expliqué que « la France est un marché très actif pour les sociétés de financement de l’aviation d’affaires, leurs appareils sont plus grands et plus coûteux que ceux d’autres pays».