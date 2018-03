13 départements en vigilance Orange neige et verglas

Entre un et trois centimètres de neige sont tombés dans la nuit en Ile-de-France, avec 2,5 centimètres à Roissy et Orly, ainsi que ponctuellement jusqu'à cinq centimètres en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne. La vigilance court jusqu'à 11h ce lundi 19 mars. Météo France remarque qu'il s'agit d'un " épisode neigeux non exceptionnel mais tardif pour la saison pouvant gêner la circulation ".



Les risques concernent le Calvados, l'Eure, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, la Manche, l'Oise, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne.



Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes et les transports en commun sont interdits sur la RN118.