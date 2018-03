1500 vols annulés sur NYC et Philadelphie

A 7 heures du matin, l'aéroport de Newark Liberty International avait le plus grand nombre d'annulations pour les vols entrants et sortants avec 540, selon le compte Twitter de l'aéroport. Mais il y a eu des centaines d'annulations et de retards supplémentaires dans d'autres aéroports de la région, selon le site Web de suivi des vols flightaware. com:



447 vols à l'aéroport international John F. Kennedy

437 à l'aéroport de LaGuardia et

181 à l'aéroport international de Philadelphie



Les autorités portuaires de New York et du New Jersey conseillent aux voyageurs de vérifier l'état de leurs vols avant de se rendre à leur aéroport, car les annulations pourraient augmenter tout au long de la journée.