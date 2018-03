30% de vols annulés ce jeudi selon Eurocontrol

Attendez-vous à une réduction de 30% sur les vols au départ et à destination de Roissy CdG, Orly, Beauvais, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Nantes ce jeudi 22 février en raison de l'appel à la grève d'une partie des contrôleurs du ciel. C'est en tous cas le chiffre affiché par Eurocontrol.



L'impact le plus important est attendu par le gestionnaire européen du ciel dans l'ouest et le sud de la France. Les voyageurs d'affaires ont tout intérêt à vérifier l'état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.....