56 départements en vigilance orange, l'île-de-France priée de rester au garage jusqu'a ce jeudi midi (mise à jour 11h30)

L'Hérault, qui était en vigilance rouge hier soir, est repassé en alerte orange ce jeudi matin. La situation a été particulièrement compliquée cette nuit, près de 1 700 "naufragés de la route" ont été accueillis dans 32 centres d'hébergement. Il reste que des centaines d'automobilistes sont restés bloqués toute la nuit sur l'A9 ou sur l'A750 et l'A9 reste fermée ce jeudi matin entre Orange et Narbonne.



Par ailleurs et selon les prévisions de Météo France, de faibles précipitations neigeuses sont attendues à partir de 23 heures jusqu’à environ 9 heures du matin (cumul compris entre 1 et 4 cm) sur la moitié Nord de la France et laisseront ensuite place à des pluies verglaçantes à partir de 9 heures jusqu’à la mi-journée de ce jeudi 1er mars. Une accalmie est attendue dans l’après midi.



En île de France, la circulation des poids lourds de plus de 7, 5 tonnes est interdite sur la RN118. Sur les axes principaux (autoroutes et réseau national…), la vitesse de ces mêmes véhicules est limitée à 80 km/h, toute manœuvre de dépassement de véhicule leur est aussi interdite.



Le préfet de Police de Paris, déconseille vivement les déplacements en voiture durant toute la durée de l’épisode et appelle les piétons et les deux roues à la plus grande prudence.



La RATP signale que le trafic des bus - particulièrement perturbé ce matin dans les départements 92 et 94 - est redevenu quasi normal. Les Orlybus et Roissybus fonctionnent aussi à nouveau.



La carte de vigilance de Météo France :