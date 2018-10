6 départements du Sud en vigilance orange "orages et pluie-inondation"

La tempête Leslie qui a touché l'Espagne et le Portugal ce week-end, remonte sur le sud de la France. Si elle perd en intensité, des vents violents et de fortes pluies sont tout de même attendus dans l'Aude (11), l'Hérault (34), les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn (81), l'Aveyron (12) et la Haute-Garonne (31) dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre.



Météo-France a ainsi placé ces 6 départements en Vigilance Orange "Orages et Pluie-Inondation" . Elle indique "les conditions vont se dégrader fortement avec l'arrivée de pluies orageuses tout d'abord sur le Roussillon, l'Aude, le sud du Tarn, le Nord-est de la Haute-Garonne, l'Hérault et l'Aveyron" . Selon les prévisions, les fortes pluies vont durer jusqu'à ce lundi 15 octobre 21h00.



L'organisme appelle les voyageurs d'affaires à faire preuve de prudence pendant cette période. Il leur conseille par exemple "Renseignez vous avant d'entreprendre un déplacement et soyez vigilants. Évitez, si possible, le réseau routier secondaire".