A Lyon, un hôtel particulier pour les voyages d’affaires

Pour des séjours courts ou longs, les Suites MiHotel permettent d’appréhender différemment son voyage professionnel, grâce à une offre alternative à l’hôtel traditionnel. L’originalité du concept s’exprime aussi grâce à un parcours client 100% digitalisé : réservation en ligne, réception des codes par mail et par sms. C'est ce qui a permis aux créatrices des lieux d'imaginer un concept très particulier : en plus des 10 suites de la rue du Plat, elles ont. Chacune est unique : son adresse, confidentielle, dans le centre des villes et sa décoration, exclusive. Iconique avec vue, stylée art déco, cocon urbain pour se retrouver ou lieu de vie à partager… Vous n'avez qu'à réserver la suite qui vous inspire Toutes les suites sont équipées d’une tablette tactile. qui permettra aux clients de piloter à distance la domotique de la chambre (température, ambiances lumineuses, musicales, cheminée...) et d’accéder à un ensemble de services géolocalisés (réservation de restaurant, de taxi, notifications push...) comme une conciergerie digitale « on demand ». En quelques clics, Lyon s’offre un nouvel accueil dans l’Hôtel Particulier Gailleton. Certaines des Suites sont même équipées d’une cuisine américaine pour une plus grande autonomie.Et la liste des services offerts est longue : chauffeur en Tesla à la sortie de l’avion, plateaux repas par Boco, livraison du petit-déjeuner par Baguette à Bicyclette, ou la mise à disposition de champagnes ou de chocolats,Notons qu’une offre clé en main BusinesSuite vient d’être mise en place en partenariat avec MAPIÈCE pour l’organisation de réunions, séminaires, événements dans l’un des deux espaces lyonnais (Bellecour ou Jacobins) avec nuitées à l’Hôtel Particulier Gailleton by MiHotel.24 Rue du Plat69002 LyonTél. : 04 28 29 65 94