AC Hotels by Marriott s'installe à Times Square

AC Hotel New York Times Square se trouve au cœur de la Grosse Pomme, et permet ainsi se rendre à pied à de nombreux points d’intérêt comme les transporteurs en commun, le Madison Square Garden, le Jacob Javits Convention Center ou encore la 5eme avenue ou les théâtres de Broadway.L'établissement possède 290 chambres modernes dont certaines disposent de grandes baies vitrées ou de balcons privés. Elles sont équipées du wifi gratuit, d'une télé, d'une cafetière et d'un grand espace de travail.Les clients peuvent compter sur deux offres de restauration : le Boqueria inspiré par la cuisine espagnole et le rooftop lounge Castell offrant une vue impressionnante sur l'Empire State Building (ouverture en mai). Un centre fitness et le magasin AC Market sont également à la disposition des hôtes.Les entreprise ont la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à 350m² d'espaces MICE répartis en 4 salles. La plus grande peut accueillir jusqu'à 125 participants.260 West 40th StreetNew York New York10018 USATel : +1-212-398-2700