ADP : grève contre la privatisation, ce jeudi 31 mai

L'intersyndicale d'Aéroport de Paris (CGT, CFE-CGC, Unsa-SAPAP et FO) appellent les salariés du gestionnaire des plates-formes parisiennes à faire grève, ce jeudi 31 mai 2018. Plusieurs actions sont prévues sur Roissy et Orly. A priori et selon Paris Aéroport, elles ne devraient pas impacter le trafic aérien.