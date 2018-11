ANA : un nouveau satellite à l'aéroport de Tokyo Haneda

All Nippon Airways investira le nouveau satellite du Terminal 2 de l'aéroport de Tokyo Haneda le 10 décembre prochain. Le bâtiment abritera les portes d'embarquement 46, 47 et 48.



De plus, les voyageurs d'affaires y trouveront entre autres des canapés confortables, une connexion wifi gratuite et des services digitaux.



Pour rejoindre l'édifice, les passagers devront prendre un bus dédié au niveau du Terminal 2. Le trajet prendra environ 3 minutes tandis que les navettes partiront toutes les 5 minutes.



La compagnie recommande aux passagers embarquant aux portes 46, 47 et 48 de passer les contrôles de sécurité au moins 20 minutes avant le décollage, soit le même temps que pour les autres voyageurs du Terminal 2.