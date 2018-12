ASL : Belgrade et Tunis pour l'été 2019

ASL Airlines France profitera du programme d'été 2019 pour lancer deux nouvelles lignes au départ de Paris-CDG : Belgrade et TunisPar ailleurs les liaisons Bordeaux - Oran et Perpignan – Oran, inaugurées l’été dernier , seront renforcées pour la saison estivale. Il en sera de même pour les vols Paris CDG – Alger et Paris CDG – Tel Aviv.Les dessertes de Strasbourg, Bastia et Roissy au départ de Oujda seront reconduites. Ainsi, la compagnie proposera neuf lignes régulières pendant la saison été 2019.