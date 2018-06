Abu Dhabi Airport : un hôtel accueille les voyageurs fatigués du T3

Déjà présent au sein du Terminal 1, Aerotel a installé un deuxième complexe au sein du Terminal 3 pour les passagers en correspondance. Ouvert 24/24, l'établissement propose aux voyageurs d'affaires des chambres solo ou double où rattraper quelques heures de sommeil entre deux vols.



L'offre inclut un package 2 heures entre 9h00 et 20h00 et un package de 4 heures entre 20h00 et 9h00. Par ailleurs, il est possible d'ajouter des heures supplémentaires au besoin. Les clients peuvent aussi profiter de différents services comme une connexion wifi ou de douches.



Les tarifs de jour débutent à 89,25 AED (20,95€) pour la chambre solo et 198,45 AED (44,48€) pour la double. Sur les horaires nocturnes, l'offre est à partir de 194,25 AED (45,60€) pour les solos et 430,50 AED (101€) pour les doubles.