AccorHotels : la presse se fait digitale avec Youboox

La plate-forme de lecture en streaming Youboox a été choisie pour mettre à la disposition des établissements d'AccorHotels un service de lecture en ligne. Ainsi, les voyageurs de tous les pays pourront, en se connectant au wifi de leur hôtel accéder aux journaux quotidiens (régionaux, nationaux et internationaux), aux magazines dans de nombreuses langues, ainsi qu’à une sélection de guides de voyage et de livres numériques.



Le communiqué ajoute "Les sélections de livres et de guides de voyage sont élaborées sur mesure autour des thématiques et des centres d’intérêts de la clientèle du groupe hôtelier : le sport, la musique, l’entrepreneuriat, le développement personnel, ou encore les polars… sans oublier les bandes dessinées et le fantasy".



Actuellement testé dans plusieurs hôtels du réseau français, le service devrait être étendu progressivement vers l’étranger.