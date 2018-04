AccorHotels se renforce au Brésil avec le duo ibis budget/Novotel

Le nouveau complexe d'AccorHôtels a trouvé place dans le quartier de Campolim en face du centre commercial Iguatemi et à proximité des centres financiers. Leest composé de 100 chambres spacieuses et modernes, ayant la capacité d’accueillir jusqu’à 4 personnes. Elles disposent d’une télévision, d’un mini-bar, d’un coffre sécurisé ainsi que de grands placards.Pour compléter l’expérience Novotel, l’hôtel dispose d’un Gourmet Bar où les visiteurs peuvent se restaurer ou boire un verre. Les clients ont également accès à un centre de remise en forme.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'y organiser des événements grâce à 7 salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.De son côté, l'a repris les derniers concepts de la marque. Par exemple, les 100 chambres de l'hôtel économique affichent un design pensé pour offrir aux clients une ambiance chaleureuse et apaisante. Elles sont également équipées d'une salle de bain privative et d’équipements de connectivité (télé, wifi).De plus, l'établissement propose un petit déjeuner buffet composé de plus de 30 articles ainsi qu'une épicerie ouverte 24/24.770 Av Prof.ª Izoraida Marques PeresParque Campolim18048110 SorocabaBrésilTel Novotel : (+55)15 3500 1850Tel Ibis Budget : (+55)15 35001950