Account Manager Corporate - FFT Paris

Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous serez en charge du développement de relations solides et durables avec un portefeuille de clients grands comptes et de la coordination des projets avec les différents départements en internes.Vous interviendrez sur toute la chaîne de valeur de l’achat voyage pour le compte de nos clients entreprises,vous piloterez et conseillerez les clients sur l’optimisation de leurs dépenses et modes opératoires tout en assurant la gestion et la fluidité des procédures en interne, dans une ambiance positive et motivée :- Gestion d’un portefeuille Grands comptes- Spécification des solutions Online et modes opératoires Offline -- Implémentation et déploiement des solutions proposées- Analyse du budget voyages et optimisation de la politique voyages- Préparation de Business Review : analyse des statistiques Voyages et préconisations- Optimisation des économies directes et indirectes- Présentation des nouveautés services auprès des clients- Respect et contrôle de la qualité de service et des SLA- Coordination avec les services opérationnels et supports- Optimisation de la production interne et gestion des priorités- Animation des partenariats fournisseurs / clients- Visite du portefeuille et fidélisation clientLieu de travail : PARIS 12 -possibilité Télétravail pendulaire par la suiteInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : job@fftparis.com - par courrier à FFTParis - 63 bis av. Ledru Rollin 75012 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : SERVICE RH