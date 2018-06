Account Manager Expert

Véritable chef de projet, vous fédérez plusieurs services de l’agence pour délivrer le meilleur service adapté au besoin de vos clients. Vous êtes le garant de la satisfaction, des délais et de la maîtrise des coûts. Force de proposition et de conseil, vous savez convaincre de la plus-value de nos produits dans une approche upselling/cross seling.Vous interviendrez sur toute la chaîne de valeur de l’achat voyage pour le compte de nos clients Entreprises, vous pilotez et conseillez les clients sur l’optimisation de leurs dépenses et modes opératoires tout en assurant la gestion et la fluidité des procédures en interne, dans une ambiance positive et motivée.• Spécification des solutions Online et modes opératoires Offline• Implémentation et déploiement des solutions proposées• Analyse du budget voyages et optimisation de la politique voyages• Analyse reporting et recommandation client sur la base des objectifs• Optimisation des économies directes et indirectes• Veille et sensibilisation des clients sur notre démarche RSE• Promotion des services Consulting et Travel MICE• Information du client des évolutions Produits de l’agence• Pilotage de l’activité via CRM interne• Respect et contrôle de la qualité de service et des SLA• Organisation du suivi reporting et des revues de comptes périodiques• Coordination avec les services opérationnels et supports• Optimisation de la production interne et gestion des priorités• Animation des partenariats fournisseurs / clients• Visite du portefeuille et fidélisation client• 8 ans d’expériences minimum à un poste équivalent• Excellentes connaissances du marché du voyage d’affaires français et international• Capacité à adopter des solutions innovantes, à faire évoluer, à faire changer• Titulaire d’un diplôme BAC +3 minimum• Anglais courant impératif• Bonne présentation, capacité d’expression à l’écrit et à l’oral• vVeille technologiqueCapacité d’analyse et de synthèseFort esprit d’équipeExcellent relationnelCapacité d’écoute et de conseilCulture forte du résultatDynamique, intègre, fiable, et engagéeNiveau d’exigence élevé pour un service à forte valeur ajoutée• Poste en CDI,• Salaire selon profil, rémunération sur 13 mois + primes selon résultats,• Avantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, CE.• Lieu de travail : PARIS• Déplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : job@fftparis.com