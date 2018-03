Account Manager H/F

Pour en savoir plus sur le poste et l'employeur, consultez le PDF ci dessous

Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous serez en charge du développement de relations solides et durables avec un portefeuille de clients grands comptes et de la coordination des projets avec les différents départements en interne. Vous interviendrez sur toute la chaîne de valeur de l’achat voyage pour le compte de nos clients entreprises, vous piloterez et conseillerez les clients sur l’optimisation de leurs dépenses et modes opératoires tout en assurant la gestion et la fluidité des procédures en interne, dans une ambiance positive et motivée- Gestion d’un portefeuille : responsable de la maîtrise d’œuvre et de l’exécution contractuelle sur un portefeuille diversifié de clients entreprises.- Analyse du budget voyages et optimisation de la politique voyages- Spécification des solutions Online et modes opératoires Offline- Implémentation et déploiement des solutions proposées- Préparation de Business Review : analyse des statistiques Voyages et préconisations- Optimisation des économies directes et indirectes- Présentation des nouveautés services auprès des clients- Respect et contrôle de la qualité de service et des SLA- Coordination avec les services opérationnels et supports- Optimisation de la production interne et gestion des priorités- Animation des partenariats fournisseurs / clients- Visite du portefeuille et fidélisation client- Titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum - 3 ans d’expérience minimum à un poste équivalent- Bonne connaissance du marché des voyages d’affaires et des besoins des entreprises.- Sensibilité et acuité du secteur et notamment à ses outils technologiques : Veille technologie et service.- Fort esprit d’équipe, excellent relationnel et approche combinant pédagogie, pragmatisme et sens du résultat.- Force de Proposition motivée par une bonne capacité d’analyse et de synthèse.- Capacité à adopter des solutions innovantes, à faire évoluer, à faire changer- Bonne présentation, capacité d’expression à l’écrit et à l’oral pour traiter avec des interlocuteurs de haut niveau dans un rôle de conseil- Dynamique, fiable, intègre et engagé(e).- Niveau d’exigence élevé pour un service à forte valeur ajoutée- L’anglais est impératif- Salaire selon profil- Rémunération sur 13 mois + primes selon résultats- Parcours de formation interne et certifiant- Avantages sociaux : chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEI, plan de participation, CE- Lieu de travail : Paris 12ème + home office.Les réponses doivent être formulées par mail à : recrutement@b-ressource.com en précisant FFT Paris.