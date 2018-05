Account Manager Pour AirPlus International

Il/Elle sera responsable de la gestion, l'animation et le développement commercial d’un portefeuille de 120 clients de type Mid Market.Assurer la relation avec nos clients déjà existants : être l’interlocuteur dédié, orienter les demandes des clients vers les services internes compétents Développer le CA du portefeuille :- Identifier les opportunités et les convertir en volume additionnel- Détecter des nouvelles cibles de businessAdministrer et suivre la mise à jour du CRMEtre garant de la fidélité et satisfaction de nos clientsPiloter les indicateurs de performance du portefeuilleLe poste est basé dans nos locaux à Paris. Le candidat doit pouvoir effectuer des déplacements en France et à l'étranger (principalement en Allemagne), lorsque cela est nécessaire.Bac +3/5 commercialUne première expérience significative de la vente et/ou du conseilGestion d’un portefeuille de clientsConnaissance du marché du voyage et/ou du paiementMaîtrise de l’anglaisEsprit d’initiative et curieuxEsprit vendeurSens des priorités et de l’organisationSavoir convaincre et adapter son approche commerciale selon l’interlocuteurAisance téléphoniqueSaisissez cette opportunité!Lieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix sur le site ou par mail à amarchois@airplus.com