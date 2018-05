Account Manager Solutions Digitales

Ci dessous la fiche PDF de présentation du poste

L’Account Manager a en charge un portefeuille de clients et en est l’interlocuteur privilégié concernant les outils technologiques proposés par SSF.Les missions de l’Account Manager sont les suivantes :- Coordination des projets de déploiement des outils ;- Connexion avec les agences de voyages (contact et déploiement des procédures techniques) ;- Point d’entrée sur les incidents, les incompréhensions d’utilisation et la prise en compte des remarques clients (évolutions, réflexions sur l’optimisation de l’outil) ;- Formation des utilisateurs et administrateurs de l’outil ;- Démarche « technico-commerciale » en avant-vente (expertise sur le déploiement et le suivi projet, AO) ;- Création et mise à jour de la documentation projet.L’Account Manager est amené à travailler avec toutes les directions de SSF et en particulier avec la direction de l’information, la direction commerciale et la direction des opérations.- Formation supérieure (commerce, tourisme, ESCAET,…)- Connaissance de l’industrie du tourisme et des spécificités du voyage d’affaires (acteurs, stratégies, problématiques, GDS,…)- Intérêt pour les nouvelles technologies et le digital- Bonne culture générale et notamment géographique/géopolitique- Qualités rédactionnelle et oratoire- Maîtrise des outils bureautiquesEn contact avec des clients et des partenaires étrangers, un bon niveau d’anglais est indispensable.- Entreprise à taille humaine et équipe jeune- Clients grands comptes- Locaux à 2 pas d’une des plus belles avenues du monde !Lieu de travail : 14 rue Magellan, 75008 PARISInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : bmartin@securite-sf.com