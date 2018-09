Account Manager dans les moyens de paiement

Les rejoindre c’est :- Evoluer dans une entreprise avec une forte dynamique internationale. - Intégrer une équipe leader sur son marché et composée d’experts dans leur domaine- Avoir des perspectives d’évolution et un accompagnement personnalisé pour grandir selon votre projet professionnel.- Participer à un projet d’entreprise innovant et faire partie d’une équipe dynamique et soudée.Entreprise en pleine croissance, le rôle d’Account Manager est une nouvelle création de poste pour rejoindre leurs bureaux de Paris.- Gérer des relations d’un portefeuille de clients existants avec un objectif de qualité.- Développer le chiffre d’affaire du portefeuille via des up sells & cross sells- Coordonner en interne le traitement des demandes clients- Etre garant de la fidélité des clients et sécuriser les relations commerciales et contractuelles- Développer une approche de marketing direct- Piloter les indicateurs de performance du portefeuille- Former et coacher nos clients à la meilleure utilisation de nos produits et services- Une première expérience B2B dans la vente, l’acquisition et/ou l’account management.- La connaissance du marché du voyage et/ou du paiement est un plus.- Esprit d’initiative et curieux, envie d’apprendre pour grandir professionnellement- Savoir convaincre et adapter son approche commerciale selon l’interlocuteur- La capacité à travailler de manière autonome- Un véritable esprit d’équipe- Maitrise de l’anglais- Permis de conduireDes déplacements à l’étranger (principalement en Allemagne) sont à prévoir.Parmi les avantages, notre client permets à ces collaborateurs de disposer de tarifs réduits sur le prix des vols.Saisissez cette opportunité !Lieu de travail : Paris IntramurosInformations salariales : Au delà de 40 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : fabien@teampcn.com