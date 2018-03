Acheteur Travel / Flotte automobile H/F

Pour ce poste, vous intervenez sur différentes missions auprès de nos clients pour optimiser leurs achats de Travel, notamment sur la Flotte automobile.Vous serez ainsi amené(e) à :• Réaliser des diagnostics de maturité des catégories d’achats• Définir et mettre en oeuvre les stratégies achat• Coordonner des projets achats avec les services prescripteurs• Réaliser une veille marché et concevoir des solutions opérationnelles à forte valeur ajoutée• Accompagner les clients sur la mise en place des bonnes pratiques• Gérer l’ensemble du processus achats depuis l’expression du besoin jusqu’à la contractualisation• Prendre en charge le déploiement des accords• Assurer le suivi et le pilotage des fournisseurs et de leur performanceD’autres actions pourront être à mener en fonction des besoins des missions.De formation de niveau Bac+5, idéalement en achat, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans le domaine des achats de Travel, et en particulier de la Flotte Automobile.Vous êtes reconnu(e) pour votre expertise dans les méthodologies achats, les techniques de négociation et dans la gestion de projets.Particulièrement rigoureux(se) dans votre approche, vous faites preuve d autonomie au quotidien, et attendons de vous que vous fassiez preuves des compétences suivantes:• Capacité d’analyse• Parfaite autonomie et faculté d’adaptation• Aptitude à travailler en équipe• Bonne capacité à communiquer (orale et écrite) et aisance relationnelle• Excellente maîtrise du Pack Office (Excel et Powerpoint) et des bases de données• Bon niveau d’anglaisLe poste est basé à Paris, mais vous êtes susceptible de vous déplacer chez nos clients en fonction des besoins.Lieu de travail : 75008Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? OuiMerci d’envoyer votre candidature à recrutement@epsagroupe.com