Addis Abeba : l'aéroport international de Bole dévoile son nouveau visage

L'aéroport international de Bole a dévoilé son nouveau visage. Après plusieurs années de travaux, l'installation propose désormais un Terminal 2 offrant 86 000m² supplémentaires et un Terminal 1 agrandi de 16 000m². Par ailleurs, elle dispose également d'un nouveau terminal VIP de 6000m².Pour faciliter le transit des passagers, l'aéroport a été équipé des dernières technologies. Les voyageurs d'affaires auront entre autres à leur disposition des solutions de dépose-bagage automatisées, des bornes de self-checking ou encore des e-gates.Ce chantier dont la finalisation était dans un premier temps attendu pour l'été 2018 , permet de tripler la capacité de l'aéroport. L'installation africaine peut ainsi désormais gérer 22 millions de passagers par an.La compagnie Ethiopian Airlines a par ailleurs inauguré, le 27 janvier 2019, un hôtel 5 étoiles, situé à proximité de l'aéroport. L' EthiopianSkylight Hotel propose 373 chambres dont 27 suites, 4 restaurants, une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 2000 invités et 5 salles de réunion. Les clients pourront également y trouver une salle de gym, une piscine, un magasin de souvenir et un comptoir d'Ethiopian Airlines.