Aéroport Bordeaux : l'international s'envole à + 23,9% en février

Malgré les épisodes de neige du 6 au 8 février et la grève Air France des 22 et 23, l'aéroport de Bordeaux enregistre une croissance de 2,8% en février. Cette croissance est stimulée par les vols réguliers internationaux. La plate-forme a géré 181.500 passagers sur ce segment, soit une hausse de 23,9%. Les performances des trois principales dessertes internationales de la plate-forme contribuent largement à cette croissance : Amsterdam +9,7% et 18.000 voyageurs, Londres Gatwick +14,9% et 17.700 passagers et Genève + 16,3% et 15.200 passagers

Les hubs internationaux affichent également des performances significatives avec Madrid +62,7% et Lisbonne +34,5%. Les plus belles progressions sont les destinations où le trafic a doublé par rapport à 2017 : Dublin +140% (Aer Lingus), Bruxelles +103% (Brussels Airlines et easyJet) et Prague +105% (Volotea).



Le trafic domestique représente 196.100 passagers, soit une baisse de 11,2% liée au recul des vols vers Paris de 24,8%. Les dessertes transversales continuent, quant à elles, à se développer significativement : Nice (+24,4%), Strasbourg (+5%) ou Marseille (+4,3%).



L’activité low cost affiche +20% de croissance (182.460 voyageurs) en février. Les trois premières compagnies en terme de volume sont easyJet (114.100 passagers, +9,1%), Ryanair (26.300 clients, +16,9%) et Volotea (16.937 passagers, +76,3%).