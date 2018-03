Aéroport Nice Côte d'Azur : 10 nouvelles destinations pour l'été 2018

L’aéroport de Nice renforcera et enrichira son réseau lors du programme estival 2018. La plate-forme proposera en vols directs le nombre record de 117 destinations via 54 compagnies régulières.



10 dessertes seront des nouveautés. Les passagers pourront s'envoler vers Aarhus, la 2° ville du Danemark avec SAS Scandinavian Airlines ou encore Groningen dans le nord des Pays-Bas avec Nordica. Air France proposera des vols vers Quimper tandis qu'EasyJet ajoute 3 destinations : La Canée, Séville et Tenerife. Volotea s'envolera vers La Valette et Split en Croatie tandis que Wizz Air ouvrira Sofia, la capitale de la Bulgarie.



L'aéroport azuréen compte aussi des renforcements de routes : Berlin Tegel avec easyJet, Beyrouth avec Air France, Biarritz avec easyJet, Bucarest avec Wizzair, Londres Stansted avec Jet2.com, Marrakech avec Tui Fly et enfin Tel Aviv avec easyJet.