Aéroport Nice Côte d’Azur : plus de 13 millions de passagers en 2017

Pour la 7ème année consécutive, l’Aéroport Nice Côte d’Azur enregistre une croissance. En effet, la plate-forme a vu sa fréquentation augmenter de 7,1% en 2017 pour atteindre 13 300 000 passagers accueillis.



L'aéroport souligne que "Cette croissance s’est accompagnée de la mise en service du nouveau circuit passagers et de la refonte des zones commerciales et de confort du Terminal 2 – après celle du Terminal 1 en 2016 -, permettant aux voyageurs au départ de Nice un parcours simplifié, facilité, plus rapide, avec une offre de commerces et services renouvelée" .



Pour la saison estivale 2018, l'installation proposera 114 destinations assurées par 56 compagnies. Le programme compte 13 nouveautés par rapport à l'été 2017 dont 7 nouvelles destinations : Aarhus (SAS Scandinavian Airlines), Catane (easyJet), Groningen (Nordica opéré par LOT), La Valette – Malte (Volotea), Séville (easyJet), Sofia (Wizz Air) et Split (Volotea).

6 liaisons voient leur offre renforcées : Beyrouth (Air France), Biarritz (easyJet), Bucarest (Wizz Air), Londres Stansted (Jet2.com), Marrakech (TUI Fly) et Tel Aviv (easyJet).