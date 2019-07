Les images vidéo diffusées par l’aéroport d’Atlanta montrent un garçon de 2 ans marchant sans surveillance et se tenant directement en face d'un tapis roulant en mouvement. Le garçon, vêtu d'une chemise orange, grimpe sur le tapis et se retrouve momentanément coincé avant qu'un sac noir et jaune ne le pousse de l'autre côté du mur. La mère de l'enfant a expliqué à la police qu'elle avait détourné son regard de son fils "une seconde" pour imprimer sa carte d'embarquement et lorsqu'elle s'est retournée, l'enfant avait disparu.



Ensuite, d'autres caméras ont filmé le « voyage » du garçon dans les zones réglementées de l'aéroport. Des employés ont finalement repéré l'enfant et sont immédiatement intervenus afin de le sortir du tapis roulant.



Selon le rapport de la police d'Atlanta, les services médicaux d'urgence ont soigné le garçon pour une main droite "gravement enflée et meurtrie" avant son transport vers un hôpital.



Les images des caméras de surveillance de l'aéroport ont été diffusées sur YouTube :